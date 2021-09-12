Дагестан примет международный "Каспий – берега дружбы"

С 13 по 16 сентября в Дагестане пройдет международный фестиваль народного творчества "Каспий - берега дружбы", в котором примут участие коллективы регионов Северного Кавказа и юга России, а в дистанционном формате к нему подключатся также представители трех прикаспийских стран.

"Праздник народного творчества объединит коллективы из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Калмыкии, Дагестана, Астраханской области, а участниками фестивальных мероприятий станут специалисты в области культуры и искусства, художники, дизайнеры, волонтеры, молодежные организации, известные исполнители и творческие коллективы регионов, руководители домов и центров народного творчества СКФО", - сообщили в пресс-службе республиканского Дома народного творчества, передает "Это Кавказ".

Программа фестиваля включает гала-концерты, праздники традиционной культуры народов Кавказа, выступления канатоходцев, исполнителей народной песни, фотовыставку, а также круглые столы и ряд других мероприятий.

Также на фестивале в дистанционном формате будут показаны выступления творческих коллективов из Ирана, Азербайджана и Казахстана.