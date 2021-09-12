Гендиректор МАГАТЭ не смог узнать, на что согласен Иран по ядерной сделке

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался сегодня, что за время, проведенное в Тегеране в эти выходные ему не удалось установить, какова позиция новых властей Ирана по ядерной сделке.

"У нас были определенные договоренности с предыдущей администрацией. Нужно будет определить, согласна ли нынешняя администрация выполнять их или же она хочет их видоизменить", - рассказал он, вернувшись из Тегерана в Вену.

Гросси подчеркнул, что успел во время визита лишь наладить позитивные связи, но не договориться по всей программе отношений между Исламской Республикой и МАГАТЭ. "Невозможно было решить все вопросы за какие-то 10 часов", - отметил он.