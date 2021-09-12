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Гендиректор МАГАТЭ не смог узнать, на что согласен Иран по ядерной сделке

Гендиректор МАГАТЭ не смог узнать, на что согласен Иран по ядерной сделке

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался сегодня, что за время, проведенное в Тегеране в эти выходные ему не удалось установить, какова позиция новых властей Ирана по ядерной сделке.

"У нас были определенные договоренности с предыдущей администрацией. Нужно будет определить, согласна ли нынешняя администрация выполнять их или же она хочет их видоизменить", - рассказал он, вернувшись из Тегерана в Вену.

Гросси подчеркнул, что успел во время визита лишь наладить позитивные связи, но не договориться по всей программе отношений между Исламской Республикой и МАГАТЭ. "Невозможно было решить все вопросы за какие-то 10 часов", - отметил он.

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