Георгий Гахария: партия "За Грузию" ни с кем не борется

Экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария, идущий на местные выборы кандидатов в мэры Тбилиси, заявил сегодня на встрече со сторонниками, что созданная им партия "За Грузию" не ставит своей целью борьбу с кем бы то ни было.

"Основным принципом нашей команды является добросовестное служение. Это не созданная специально для выборов партия, это долгосрочная партия. Это будет первая и единственная партия, основанная на ценностях и социальной базе", - приводит его слова Грузия Онлайн.

Гахария обратил внимание, что "За Грузию" намерена создать свою социальную базу сама. "Социальной базой этой партии будет средний класс, которого у нашей страны нет, но в создании которого мы должны принять очень активное участие. Мы действительно ни с кем не боремся, и борьба как таковая не является нашей самоцелью", - указал политик.

Также Георгий Гахария сообщил, что главной целью партии является постоянное улучшение Грузии.