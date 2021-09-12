В Шуше и Агдаме строятся школы

Глава Минобразования Азербайджана Эмин Амруллаев сообщил сегодня о работе по началу строительства средний школ в освобожденных от оккупации городах Шуша и Агдам.

Об этом он рассказал на телеканале Real TV, говоря о поручении президента Ильхама Алиева по строительству образовательных учреждений на деоккупированных землях.

"В скором времени, возможно, в ближайшие месяцы, мы можем стать свидетелями прекрасных мероприятий по открытию школ в Шуше и Агдаме. Отрадно, что сегодня мы говорим о планах строительства школ в Шуше и Агдаме", - подчеркнул Эмин Амруллаев.