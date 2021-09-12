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В Ереване взорвался автомобиль

В Ереване взорвался автомобиль

Сегодня вечером в Ереване, в районе Ачапняк, произошел взрыв – взорвался автомобиль Nissan Versa.

Уточняется, что причиной взрыва на улице Башинджагяна, стала неисправность газового баллона. В машине в это время находились двое, они выжили и были госпитализированы в медцентр "Армения".

Как пишет Спутник-Армения, в настоящее время полицейские работают над установлением личностей пострадавших и расследуют обстоятельства взрыва газового баллона.

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Вестник Кавказа

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