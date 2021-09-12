Высокие цены на газ душат европейцев

Пока мир пытается оправиться от пандемии, стремительный рост цен на природный газ угрожает затормозить экономическое восстановление Европы и других стран. Оптовые цены на топливо достигли самого высокого уровня за последние годы: они выросли почти в пять раз по сравнению с тем же периодом 2019 года (до пандемии). New York Times отмечает, что высокие затраты влияют на стоимость электроэнергии и уже начали отражаться в счетах за коммунальные услуги, оказывая давление на потребителей, а их личные финансы были истощены пандемией.

Причем в теплые летние месяцы спрос обычно относительно невелик, поэтому вызывают опасения перспективы дальнейшего роста при резком скачке спроса зимой. Испанские семьи платят примерно на 40% больше, чем они платили за электроэнергию год назад, поскольку оптовая цена выросла более чем вдвое, что вызвало протесты населения против коммунальных предприятий. ”Повышение цен на электроэнергию вызвало негодование, люди выходят на улицы”, - сказала Мария Кампусано, пресс-секретарь Альянса против энергетической бедности, испанской ассоциации, которая помогает людям, которым сложно оплачивать счета за электроэнергию.

Страдает вся Европа, где газ используется для отопления и приготовления пищи, а также для производства электроэнергии. Ссылаясь на рекордные цены на природный газ, британский регулятор энергетического рынка Ofgem дал коммунальным предприятиям зеленый свет на повышение стоимости электроэнергии для миллионов семей, платящих по стандартным тарифам, примерно на 12%, до 1277 фунтов или $1763 в год.

Рост цен был спровоцирован несколькими факторами, в том числе возрождением глобального спроса в Китае после пандемии и резким похолоданием в Европе прошедшей зимой, которое привело к истощению запасов. По словам Марко Алвера, генерального директора Snam, крупной газовой компании в Милане, спрос, превышающий ожидания, и ограниченное предложение - уникальное стечение неблагоприятных обстоятельств.

Если в Европе будет холодная зима, цены могут вырасти еще больше, что может вынудить некоторые предприятия временно закрыться. ”Холод приведет к проблемам”, - сказал Альвера.

Скачок цен спровоцировал призывы к ускорению перехода от ископаемого топлива к чистым внутренним источникам энергии, таким как энергия ветра и солнца, чтобы освободить потребителей от зависимости от мировых товарных рынков. ”Реальность такова, что нам нужно быстрее переходить на возобновляемые источники энергии”, - сказал Грег Джексон, исполнительный директор британской коммунальной компании Octopus Energy.

Но турбулентность цен может привести к нестабильности, если энергетические компании начнут отказываться от производства ископаемого топлива до того, как возобновляемые источники смогут восполнить спад, считают аналитики. Кроме того, закрытие угольных электростанций, как например, в Великобритании и других странах, снижает гибкость системы, сказал Альвера.

Цены на газ в Соединенных Штатах также выросли, но они составляют лишь четверть от цен на газ в Европе. У Соединенных Штатов серьезное ценовое преимущество перед Европой из-за больших внутренних поставок относительно дешевого газа, добываемого в результате бурения сланцев и других видов деятельности, в то время как Европа вынуждена импортировать значительную часть своих объемов.

Европейцы не следовали своей обычной практике и не наполнили летом хранилища дешевым газом, который будет использоваться зимой, когда из-за холодной погоды потребление увеличивается более чем в двое в таких странах, как Великобритания и Германия. "У нас очень низкий уровень запасов для данного времени года", - сказала Лаура Пейдж, аналитик исследовательской фирмы Kpler.

Европа импортирует около 60% своего газа, в основном по трубопроводам из России и в меньшей степени из Алжира и Ливии. Сжиженный природный газ, доставляемый кораблями из США, Катара и других стран, обычно помогает сбалансировать рынок. Однако в этом году производители СПГ были привлечены повышенными ценами в Китае, Южной Корее и Бразилии, где засуха привела к падению мощностей, производимых дамбами. В результате, по данным компании Wood Mackenzie, занимающейся маркетинговыми исследованиями, в Италии, Испании и северо-западной Европе наблюдается резкое сокращение объемов сжиженного природного газа.

Гронинген, гигантское газовое месторождение в Нидерландах, которое долгое время служило спасительным кругом как для своей страны, так и для западной Германии, постепенно выводится из эксплуатации из-за землетрясений. За последний год европейские цены на газ выросли с $4 за миллион британских тепловых единиц до $18.

Россия, крупнейший поставщик газа в Европу, и Алжир значительно увеличили свой экспорт, но этого оказалось недостаточно, чтобы ослабить опасения рынка. Аналитики задаются вопросом, придерживается ли российская газовая компания "Газпром" стратегии высоких цен или пытается убедить Запад разрешить проект газопровода "Северный поток-2", — газопровод из России в Германию, мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе. Компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.