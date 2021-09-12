Талибы пока не знают, что делать с женским спортом

Новый глава Федерации крикета Афганистана Азизулла Фазли сообщил сегодня, что запрещенное в России движение "Талибан" пока не решило, что делать с женским спортом – разрешать его или запрещать.

По информации афганского телеканала TOLOnews, Фазли упомянул нерешительность талибов во время обсуждения судьбы женского крикета в стране. Спортивный деятель выразил надежду на то, что колебания в итоге приведут "Талибан" к позитивному итогу и тестовый крикетный матч между мужскими сборными Афганистана и Австралии будет разрешен.

Напомним, что в среду замглавы Комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что женские игровые виды спорта, включая крикет, будут запрещены в Афганистане, чтобы играющие женщины не попали на фото и видео, а затем – на глаза мужчин. Также он добавил, что женщинам в Афганистане теперь разрешается выходить из дома только по необходимости, а спорт к этому отношения не имеет.

Связь с тестовым матчем мужских сборных здесь в том, что Федерация крикета Австралии выразила протест дискриминационной политике "Талибана" и допустила, что назначенная на 27 ноября игра может быть отменена.