Депутаты Мажилиса парламента Казахстана съездили в Шушу и Физули (ФОТО)

Сегодня освобожденные от оккупации азербайджанские города Шуша и Физули посетила делегация Мажилиса парламента Казахстана во главе с председателем Комитета по международным связям, обороне и безопасности Айгуль Куспан.

Как пишет АзерТАдж, казахстанскую делегацию в поездке на освобожденные территории сопровождали зампред Милли Меджлиса, глава рабочей группы межпарламентских связей Азербайджан-Казахстан Адиль Алиев и председатель Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

В Шуше казахстанские депутаты побывали у стен Шушинской крепости, в реконструированном мавзолее Моллы Панаха Вагифа, в мечети Юхары Говхарага, в Музее ковров. В окрестностях города они посетили знаменитую возвышенность Джыдыр-дюзю и легендарный источник Иса-булагы.

В Физули делегация Мажилиса парламента Казахстана осмотрела построенный в рекордные сроки Физулинский аэропорт и 110/35/10-киловольтную подстанцию, возведенную специально для электропитания как аэропорта, так и всей новой инфраструктуры, которая будет создаваться в городе.