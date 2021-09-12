В Дагестане появится военно-патриотический лагерь "Авангард"

В будущем году в Дагестане начнется строительство военно-патриотического лагеря для школьников "Авангард", об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"Врио главы Дагестана Сергей Меликов провел рабочее совещание, на котором врио министра образования и науки республики Яхъя Бучаев сообщил, что в 2022 году запланировано строительство Центра военно-патриотического воспитания для школьников "Авангард" на 250 мест с круглосуточным пребыванием", - передает пресс-служба.

Детский патриотический лагерь также будет круглогодичным.

"Авангард" появится на базе местного санатория "Каспий", в настоящее время в дагестанское министерство строительства направлено задание на разработку архитектурно-градостроительного плана лагеря.