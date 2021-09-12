Россия и Беларусь отработали контрудар по врагу

Как сообщил сегодня глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин, российские и белорусские военные отработали сегодня в рамках учений "Запад-2021" отражение атаки вероятного противника и нанесению по нему контрудара.

"Сегодня отрабатывались вопросы отражения наступления войск противника, стабилизация обстановки на занимаемом оборонительном рубеже и нанесение контрудара, – это вопросы, которые вошли в первый этап", - рассказал он.

Хренин указал, что Генштаб, готовя учения, провел глубокую аналитическую работу и заложил в сценарий все ожидаемые риски возможного нападения на Беларусь и Россию.

"Мы сегодня видели: люди, которые призваны три недели назад и выведены из зоны комфорта, за короткий период времени восстановили свои навыки и продемонстрировали свои умения", - добавил глава Минобороны Беларуси.

Напомним, что основная фаза учений "Запад-2021" началась в пятницу и завершится в следующий четверг. Учения проходят на девяти полигонах в России и на пяти в Беларуси. В них участвует порядка 200 тыс военнослужащих, 760 единиц боевой техники, 80 самолетов и 15 кораблей.