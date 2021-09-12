Под Иркутском самолет жестко сел в тайгу

Сегодня в Иркутской области произошла авиационная авария: самолет L-410 компании "Аэросервис" был вынужден совершить жесткую посадку в тайгу.

"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - приводит ТАСС сообщение экстренных служб области.

Известно, что во время жесткой посадки в тайгу самолет загорелся и развалился на части. При этом нет данных о погибших – говорится лишь о нескольких раненых. Выжившие самостоятельно выбрались из салона.

К месту аварии направились спасатели и вертолет Ми-8.