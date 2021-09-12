Руководить сторонниками Георгия Гахария будет балерина

Как сообщили сегодня в пресс-службе партии экс-премьер-министра Георгия Гахария "Для Грузии", организованную группу сторонников партии в гражданском обществе возглавила балерина Мака Махарадзе.

Группа сторонников партии Гахария открыл штаб по адресу улица Азнадзе, 4. Предполагается, что в штабе будут проходить встречи партийцев с гражданами, пишет Спутник-Грузия.

Напомним, что Георгия Гахария создал свою партию после увольнения с поста премьер-министра. Сегодня "Для Грузии" является третьей по популярности политической силой в Грузии после правящей "Грузинской мечты" и партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". На местных выборах 2 октября партия выдвинула самого Гахария кандидатом в мэры Тбилиси.

Мака Махарадзе, дочь знаменитого спортивного комментатора Котэ Махарадзе и актрисы Медеи Чахава, в прошлом веке была солисткой балетной труппы Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили. С 1997 года является директором детской балетной школы-студии при тбилисской школе №1 – Балетной студией Маки Махарадзе.