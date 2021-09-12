Вырубать леса запретят в Ингушетии ради рек

Руководство Ингушетии надеется вернуть рекам полноводность, введя десятилетний запрет на вырубку леса, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"На встрече с участниками Всероссийского экомарафона "Дни зеленых действий" в Ингушетии (Махмуд-Али) Калиматов заявил о намерении после сентябрьских выборов предложить на рассмотрение Народному Собранию законопроект о приостановке вырубки леса на территории субъекта", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс".

Глава региона выразил мнение, что десятилетний запрет вырубки деревьев даст возможность предотвратить ущерб для природы, возвратить рекам полноводность и восстановить леса.

Калиматов привел в пример горную реку Асса, ширина которой уменьшилась на 2,7 м из-за вырубки около нее лесных насаждений.