В Азербайджане стартовали международные учения "Три брата-2021" (ВИДЕО)

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, сегодня в Баку прошла торжественная церемония открытия первых совместных военных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021".

Церемонию открыл герой Карабахской войны, генерал-майор Заур Джаваншир, представивший командующему силами спецназа, герою Карабахской войны генерал-лейтенанту Хикмету Мирзоеву доклад о готовности военнослужащих трех стран к военным учениям. Мирзоев поздравил спецназовцев со стартом учений.

Затем минутой молчания была почтена память погибших в боевых действиях воинов Азербайджана, Турции и Пакистана. Поочередно были подняты флаги стран-участниц международных учений под соответствующие государственные гимны.

"Азербайджан, Турция и Пакистан испокон были дружественными и братскими странами. Наши отношения зиждутся на тесной взаимосвязи наших народов. Наглядным тому примером является солидарность и поддержка Турцией и Пакистаном Азербайджана с самого первого дня 44-дневной контрнаступательной операции, начатой Азербайджаном 27 сентября 2020 года против вооруженных сил оккупационной Армении", - сказал генерал-лейтенант Мирзоев.

Также он отметил, что три страны успешно взаимодействуют во всех сферах и претворяют в жизнь важные меры для обеспечения безопасности своих народов. Один из таких шагов – совместные учения спецназа "Три брата-2021", которые позволят военным обменяться опытом и поднять уровень их профподготовки.

Делегацию Турции возглавил полковник-лейтенант Кюршал Конук, делегацию Пакистана – полковник-лейтенант Аамир Шахзад. Оба офицера заявили о крепости дружбы их стран с Азербайджаном, которая будет становиться лишь сильнее, "когда мощные порывы ветра международных политических изменений будут сотрясать весь мир". И Турция, и Пакистан ожидают, что "Три брата-2021" еще больше укрепят сотрудничество между тремя армиями и откроют новые методы борьбы с террором.

Завершили церемонию открытия учений музыкально-хореографическая композиция "Наше братство нерушимо и вечно", поставленная по сценарию заслуженного деятеля искусств Азербайджана, полковника Абдуллы Гурбани, и песня "Три брата".