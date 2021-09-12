Победа над "Уфой" вывела "Сочи" на второе место чемпионата России по футболу

Сегодня в Сочи в рамках седьмого тура Тинькофф-Российской премьер-лиги состоялась встреча кубанского клуба "Сочи" и уфимского клуба "Уфа". Хозяева поля обыграли гостей со счетом 3:1.

Кубанцы начали путь к победе на 11-й минуте с гола в исполнении Матео Кассьерра. Затем в первом хавтайме гол забил Кристиан Нобоа (на 35-й минуте). Во втором хавтайме гости попытались отыграться – на 50-й минуте ворота хозяев поразил Гамид Агаларов. Однако позже, на 83-й минуте, с поля был удален уфимский защитник Юрий Журавлев, и в меньшинстве "Уфа" пропустила еще один гол от Жоаозиньо (90+3 минута).

Таким образом, с 15 очками "Сочи" теперь занимает второе место в турнирной таблице после "Зенита". "Уфа" с 5 очками находится на 13-й строчке.

Отметим, что сочинцы вышли на игру в особых футболках с изображением Мишель Прощенко – трехлетней девочки, больной спинальной мышечной атрофии. На ее лечение требуется собрать 155 млн рублей. Игроки "Сочи" предлагают своим фанатам принять участие в сборе средств.