Михаил Ульянов: пора возобновить переговоры с Ираном по СВПД

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал сегодня участников иранской ядерной сделки к возобновлению переговоров по восстановлению СВПД.

"Мы приветствуем итоги поездки [гендиректора МАГАТЭ] господина Гросси в Тегеран. Мы призываем к скорейшему возобновлению венских переговоров по восстановлению СВПД", - написал российский дипломат на своей странице в Twitter.

Напомним, что Рафаэль Гросси провел сегодня переговоры в Тегеране с главой иранской Организации по атомной энергии Мохаммадом Эслами, и стороны договорились о восстановлении доступа экспертов МАГАТЭ к ядерным объектам в ИРИ.