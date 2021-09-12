Гарибашвили велел "Грузинской мечте" дать оппозиции последний бой начала 20-х

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя кандидата в мэры Ниноцминды Аниварда Мосояна, заявил сегодня, что "Грузинская мечта" обязана победить в последней на ближайшие три года схватке с оппозицией – в голосовании на местных выборах 2 октября.

При этом он подчеркнул, что "Грузинской мечте" в Грузии на сегодня нет альтернативы, даже если партия не идеальна. "Мы своим делом, своей гуманностью, своей верной, прагматичной, разумной политикой доказали и показали нашему народу, что можем управлять правильно, демократично и гуманно, а не посредством унижения, пыток, изнасилования людей и тысяч других злодейств, совершенных властью Саакашвили, включая войны и потерю территорий", - приводит его слова Грузия Онлайн.

В связи с этим премьер-министр отметил, что нельзя позволить "Национальному движению" "разрушить страну во второй раз". Также Ираклий Гарибашвили напомнил о заслугах "Грузинской мечты" за 9 лет у власти.

"До нас российский рынок был закрыт, наш трудовой народ, фермеры не могли продавать свою продукцию на российском рынке, в то время как вся Европа и развитый мир стремились освоить его. Мы своей разумной и прагматичной политикой сумели открыть этот рынок. Мы открыли также 500-миллионный огромный рынок ЕС, который действительно был очень большим вызовом", - указал он.

Кроме того, добавил грузинский премьер, благодаря "Грузинской мечте" любой гражданин Грузии может беспрепятственно перемещаться по Евросоюзу. "У нас есть свободная торговля с Китаем, Турцией, со странами СНГ. Это весьма большая возможность для того, чтобы наш трудовой народ использовал эти инструменты и хорошо освоил все те блага, которые доступны в результате открытия этих рынков", - сообщил Ираклий Гарибашвили.

По его словам, нельзя допустить, чтобы эти достижения были утрачены. "Мы твердо дойдем до выборов, одержим сильную победу 2 октября и продолжим строительство страны. Три года в стране больше не будет выборов, поэтому мы должны принести всем городам и всем муниципалитетам больше дела, больше прогресса, больше развития", - заключил он.