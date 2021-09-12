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РПК напала на военных Турции в Ираке, есть погибший

РПК напала на военных Турции в Ираке, есть погибший

На севере Ирака, в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии, сегодня было совершено нападение на военнослужащих ВС Турции.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, их обстреляли члены Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. При этом один турецкий военный погиб, другой был ранен и госпитализирован.

Данные об инциденте сообщило Минобороны Турции. В ведомстве выразили соболезнования родным погибшего военного и пожелали выздоровления раненому.

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Вестник Кавказа

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