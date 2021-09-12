РПК напала на военных Турции в Ираке, есть погибший
На севере Ирака, в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии, сегодня было совершено нападение на военнослужащих ВС Турции.
Как пишет Анатолийское агентство новостей, их обстреляли члены Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. При этом один турецкий военный погиб, другой был ранен и госпитализирован.
Данные об инциденте сообщило Минобороны Турции. В ведомстве выразили соболезнования родным погибшего военного и пожелали выздоровления раненому.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться