В Москве обнаружили помощника пастора, обманувшего жителей Ставрополья на 58 млн рублей
Как сообщили сегодня в ГУ МВД по Ставропольскому краю, в Москве был задержан бывший помощник пастора церкви "Христианская миссия". Мужчина обвиняется в присвоении 58 млн рублей жителей Ставрополья.
По версии следствия, помощник пастора занимал деньги у верующих, пользуясь их доверием. В течение четырех лет он набирал долги, размер которых варьировался от несколько сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
В итоге мошенник попросту сбежал со Ставрополья, после чего на него поступили заявления от 11 пострадавших на сумму в 58 млн рублей.
Как оказалось, преступник скрывался в Москве у родственников. Он был задержан во время совместной операции ставропольских правоохранителей и ФСБ.
Вестник Кавказа
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