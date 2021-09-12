В Нальчике стало на одного орла больше

Особый бронзовый орел появился в Нальчике, на улице Кабардинской – старейшей улице столицы Кабардино-Балкарии.

Как пишет РИА Кабардино-Балкария, бронзовый орел покоится на постаменте, составленном из камней, что были взяты во всех районах КБР. Сейчас в основание монумента укладывают последние камни.

Орла на улице Кабардинской установил Центр развития туризма "Горная Россия". Цель монумента простая – чтобы как нальчикцы, так и гости Кабардино-Балкарии имели возможность сделать памятное фото вместе с символом Кавказа.