В Хучни проходит молодежный форум "Табасаран 2021"

Сегодня утром в селе Хучни Табасаранского района Дагестана стартовал молодежный форум "Табасаран 2021".

Форум открыли глава района Магомед Курбанов, глава Минюста республики Казимагомед Сефикурбанов, депутат парламента Дагестана Алаутдин Мирзабалаев и представитель Минмолодежи РД Фарман Меликов.

Как пишет РИА Дагестан со ссылкой на республиканское Минмолодежи, форум проводится в Табасаранском районе с целью популяризации туризма, а также укрепления межнациональных отношений и "возникновения новых векторов развития".

Для участия в форуме в Хучни приехала молодежь из всех дагестанских районов.

В программе "Табасаран 2021" – нетворкинг, образовательные семинары и экскурсии по району.

"Табасаран 2021" проводится благодаря гранту Всероссийской конкурса молодежных проектов среди физлиц, организованного Росмолодежью.