В Хучни проходит молодежный форум "Табасаран 2021"
Сегодня утром в селе Хучни Табасаранского района Дагестана стартовал молодежный форум "Табасаран 2021".
Форум открыли глава района Магомед Курбанов, глава Минюста республики Казимагомед Сефикурбанов, депутат парламента Дагестана Алаутдин Мирзабалаев и представитель Минмолодежи РД Фарман Меликов.
Как пишет РИА Дагестан со ссылкой на республиканское Минмолодежи, форум проводится в Табасаранском районе с целью популяризации туризма, а также укрепления межнациональных отношений и "возникновения новых векторов развития".
Для участия в форуме в Хучни приехала молодежь из всех дагестанских районов.
В программе "Табасаран 2021" – нетворкинг, образовательные семинары и экскурсии по району.
"Табасаран 2021" проводится благодаря гранту Всероссийской конкурса молодежных проектов среди физлиц, организованного Росмолодежью.
Вестник Кавказа
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