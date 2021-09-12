Мэр вновь пообещал Тбилиси массовый снос "хрущевок"

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил сегодня, что аварийные пятиэтажные дома-"хрущевки" в столице Грузии будут снесены. При этом он косвенно назвал число подлежащих сносу домов – несколько тысяч.

Каладзе прежде всего отметил, что ремонтировать старые "хрущевки" – дорого и бессмысленно; мэрия займется их постепенной заменой на современные восьмиэтажные дома. При этом он сообщил, что изначально власти города нашли инвесторов, готовых построить новые дома за свои деньги, но те запросили слишком неудобные условия.

"На месте "хрущевок" инвестор пожелал построить 16-17-этажные дома. Я их тоже понимаю, потому что у бизнеса другие интересы. Но как вы себе представляете наш город, в котором 10 тысяч небоскребов? Это полностью обезличило бы Тбилиси", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Напомним, что Каладзе предлагал ту же идею о сносе "хрущевок" 4 года назад, во время своей первой мэрской кампании. Сейчас он также проводить встречи с избирателями перед местными выборами.