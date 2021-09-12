Воры лишили Елену Веснину олимпийских медалей

Директор Госмузея спорта, член ОП РФ Елена Истягина-Елисеева сообщила сегодня, что из дома теннисистки Елена Весниной украдены олимпийские медали – "золото" за победу в паре с Екатериной Макаровой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и "серебро" за выход в финал в паре с Асланом Карацевым на Олимпиаде в Токио.

Воры унесли не только медали, но и другие материальные ценности из дома Весниной, включая драгоценные украшения.

Истягина-Елисеева обратила внимание, что олимпийские медали пользуются спросом на черном рынке. "К сожалению, традиции нанесения памятных гравировок с фамилией спортсмена по ребру медалей, которая существовала в Советском Союзе, больше нет. Поэтому идентифицировать медаль затруднительно. Надо сказать, что воры прицельно выслеживают квартиры олимпийских чемпионов", - приводит ее слова Интерфакс.

В связи с этим директор Госмузея спорта рекомендовала всем спортсменам-медалистам Олимпиады наносить индивидуальную гравировку на свои медали и производить их фотофиксацию, чтобы затем правоохранительные органы могли выследить и опознать похищенное.