Два грузовика устроили аварию с легковушками под Адлером

Как сообщили сегодня в УГИБДД Краснодарского края, под Адлером произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей.

"ДТП с участием трех легковых и двух грузовых. Доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачей шесть человек", - приводит сообщение правоохранителей ТАСС. Особо было отмечено, что все пострадавшие – взрослые.

Не уточняется, как именно произошло ДТП, виновного в аварии еще только предстоит установить. Дорога перекрыта полностью, объезд организован через участок Адлер – "Альпика-Сервис".