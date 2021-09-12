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Два грузовика устроили аварию с легковушками под Адлером

Два грузовика устроили аварию с легковушками под Адлером

Как сообщили сегодня в УГИБДД Краснодарского края, под Адлером произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей.

"ДТП с участием трех легковых и двух грузовых. Доставлены в медицинское учреждение для осмотра врачей шесть человек", - приводит сообщение правоохранителей ТАСС. Особо было отмечено, что все пострадавшие – взрослые.

Не уточняется, как именно произошло ДТП, виновного в аварии еще только предстоит установить. Дорога перекрыта полностью, объезд организован через участок Адлер – "Альпика-Сервис".

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Вестник Кавказа

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