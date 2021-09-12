В Афганистане продолжаются бои между талибами и силами сопротивления

Бои между боевиками "Талибан" (запрещена в РФ) и бойцами Фронта национального сопротивления в Афганистане продолжаются в северной провинции Баглан. Об этом со ссылкой на своего источника в афганском ополчении передает ТАСС.

"Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики "Талибана" были вынуждены отступать из данного района", — говорит собеседник ТАСС.

15 августа талибы захватили власть в Афганистане. Войска США покинули страну 31 августа. Проамериканский режим в Кабуле пал, а президент Ашраф Гани бежал из страны. Единственная группа, все еще сопротивляющаяся талибам - Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмад Масудом - сыном покойного лидера моджахедов Ахмад Шаха Масуда.