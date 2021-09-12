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Министерство торговли Турции оказывает "самую большую поддержку" для восстановления Карабаха

Министерство торговли Турции оказывает &quot;самую большую поддержку&quot; для восстановления Карабаха

Турецкая республика оказывает "самую большую поддержку" Азербайджану для восстановления освобожденных им территорий в Карабахе. Об этом со ссылкой на замминистра торговли Турции Мустафа Тузчу, сообщает агентство Trend.

Находящийся в Агдаме Тузчу заметил, что испытывает гордость от нахождения в освобожденном Агдаме. Вклад Анкары в восстановление города будет связано не только в торговой деятельности, подчеркнул он.

 "Поддержка Турецкого государства и народа будет заключаться в том, чтобы вернуть этим местам прежний облик", - добавил Тузчу.

Тузчу находится в Адаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета. 

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