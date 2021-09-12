Министерство торговли Турции оказывает "самую большую поддержку" для восстановления Карабаха

Турецкая республика оказывает "самую большую поддержку" Азербайджану для восстановления освобожденных им территорий в Карабахе. Об этом со ссылкой на замминистра торговли Турции Мустафа Тузчу, сообщает агентство Trend.

Находящийся в Агдаме Тузчу заметил, что испытывает гордость от нахождения в освобожденном Агдаме. Вклад Анкары в восстановление города будет связано не только в торговой деятельности, подчеркнул он.

"Поддержка Турецкого государства и народа будет заключаться в том, чтобы вернуть этим местам прежний облик", - добавил Тузчу.

Тузчу находится в Адаме в составе делегации стран-участниц Тюркского совета.