Иран восстановит доступ к ядерным объектам для МАГАТЭ

Иран собирается восстановить доступ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к камерам на ядерных объектах на своей территории.

"Согласовано, что техническая группа [МАГАТЭ] прибудет в Иран, чтобы провести необходимые работы с камерами", - отметил он. "Мы договорились, что генеральный директор МАГАТЭ в ближайшее время посетит Тегеран и проведет переговоры с властями", - сказал глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами после беседы с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

По словам иранского чиновника, "Тегеран придает особое значение укреплению доверия ... между Ираном и МАГАТЭ". "У нас были конструктивные переговоры, и проблемы между нами носят только технический характер", - подчеркнул Эслами.

Ранее, в мае Иран и МАГАТЭ договорились продлить на три месяца соглашения о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок которых завершился 23 мая, но был продлен до 24 мая.

С апреля в Вене между представителями Ирана и стран пятерки (РФ, ФРГ, Франция, Великобритания и КНР) идут переговоры о реанимации "ядерной сделки", нарушенной после выхода из нее США и ввода американских санкций.