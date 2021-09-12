Россия поставит Беларуси вооружение на миллиард долларов

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Москва поставит Минску вооружение на сумму более $1 млрд.

"Я очень благодарен российскому руководству, военным и ВПК России за то, что они согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это, действительно, около десятка самолетов <…> — они уже, часть, к нам поступили. Это вертолеты — несколько десятков, это ТОР-М2. Большие объемы, говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем вот это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что на переговорах в Москве президент РФ В Владимир Путин поведал ему про современные системы ПВО С-500.

"Очень эффективный комплекс, он уже, по-моему, прошел испытания, готовится к приему вооружения. В том числе я ему напомнил еще раз про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы", — добавил Лукашенко



