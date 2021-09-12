Лукашенко: Беларусь не будет говорить с Западом, пока сохраняются санкции

Беларусь будет воздерживаться от любых контактов с Западом, пока ЕС и США не снимут санкции с Минска. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и (не прекратится) унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - сказал он на Обуз-Лесновском полигоне, где проходят военные учения ВС России и Беларуси "Запад-2021".

Ранее, 9 сентября в Москве прошли переговоры Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых были согласованы 28 пунктов интеграции в рамках Союзного государства.