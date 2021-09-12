Баку: проезд машин из третьих стран по Лачинскому коридору находится вне закона

Министерство обороны Азербайджана в письме минобороны РФ и командованию российских миротворцев сообщило о недопустимости незаконного въезда ТС других стран в Нагорный Карабах, где временно размещены МС России.

Минобороны Азербайджана считает, что такие перевозки противоречат трехстороннему заявлению президентов России, Азербайджана и Армении. В письме выражена просьба предотвращать подобные случаи.

Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не имеют права пересекать азербайджанскую территорию без согласия Баку, и такие случаи - нарушение законов страны, говорится в письме.

Ранее сегодня депутат парламента Азербайджана Джейхун Мамедов заявил, что азербайджанское общество недовольно провозом иранских грузов в Нагорный Карабах. По его словам, "только с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей 70 раз въезжали и выезжали через Лачинский коридор".

11 августа посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД. Ему вручили соответствующую ноту. По последним данным, за последний месяц в Ханкенди из Ирана прибыло 58 грузовиков, перевозившие различные товары, в основном горюче-смазочные материалы.

"Принимая во внимание двусторонние отношения, иранская сторона должна положить конец незаконной транспортировке товаров в Карабах", - добавил Мамедов.