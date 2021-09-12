Туркменистан нарастил добычу газа

За восемь месяцев Туркменистан увеличил добычу газа. Такие данные в ходе заседания правительства озвучены заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Шахымом Абдрахмановым.

Уровень добычи газа вырос на 22,1 процента. Экспорт "голубого топлива" увеличился на 33,6%. Объем производства полипропилена вырос на 9.7%, производства бензина – на 7.7%.

После прослушивания доклада по нефтегазовой отрасли президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил Абдрахманову провести анализ реализации задач, возложенных на «Туркменгеологию» и «Туркменнефть».