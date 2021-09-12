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"Красиво ты вошла в мою грешную жизнь": Ксения Бородина упала на концерте Меладзе

&quot;Красиво ты вошла в мою грешную жизнь&quot;: Ксения Бородина упала на концерте Меладзе

Телеведущая Ксения Бородина упала на концерте певца Валерия Меладзе. На кадре, выложенном в Инстаграм, видно, как Бородина не смогла удержаться на ногах после того, как Меладзе пытался передать ей микрофон, чтобы та подпела. Момент падения попал и на видео, снятом с телефона самой Бородиной. 

Телеведущая с юмором прокомментировала свое падение, подписав видео словами из песни Меладзе: "Красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво ты ушла из нее".

Подписчики поддержали Бородину, оценив ее "отрыв" на концерте и фееричное падение. 

Ранее телеведущая рассталась со своим мужем Курбаном Омаровым, шумно отпраздновав свой развод. 

 

 

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