Лукашенко сообщил о визите Путина в Минск

Президент России Владимир Путин приедет в октябре в Минск на саммит СНГ. Об этом сообщил президент Беларуси.

"Мы с президентом России не один раз еще встретимся. Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", - заявил Лукашенко.

Ранее, сегодня белорусский президент посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где проходят учения "Запад-2021" с участием ВС России, Беларуси и других стран.