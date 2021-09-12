Мэр Парижа поборется за президентское кресло

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о желании побороться за пост президента Франции на выборах 2022 года.

"Я решила баллотироваться на пост президента Французской Республики", - сказала она.

Пост мэра Парижа Идальго занимает с 2-14 года. Свою работу на этой должности в одном из интервью она описала "как пилотирование катамарана при почти постоянном ветре силой 7-9 баллов". На ее правление пришлись теракты в Париже и акции протесты "желтых жилетов".

Идальго состоит в Социалистической партии Франции. Ей 62 года, она в политике с 1997 года.

Выборы президента Франции состоятся 10 апреля 2022 года. В случае проведения второго тура, он состоится 24 апреля. По последним опросам за действующего президента Эммануэля Макрона готовы голосовать 26% избирателей, за националиста Марин Ле Пен - 24%.