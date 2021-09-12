Главная » Новости

Жители освобожденной Шуши совершили вторую поездку в родные края

Жители освобожденной Шуши совершили вторую поездку в родные края

Жители освобожденного от армянской оккупации города Шуши совершили поездку в родные земли. Это уже вторая поездка шушинцев. Первый тур состоялся 19 августа. 

По данным агентства Trend, поездка была организована Специальным представительством президента Азербайджана в Шуше и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Жители города посетили Джыдыр Дюзю («поле скачек», где соревновались знаменитые карабахские скакуны), крепостные стены, мечети Верхняя и Нижняя Говхар ага. У них также была возможность навестить свои дома. 

Напомним, город Шуша был освобожден ВС Азербайджана из-под армянской оккупации по итогам 44-дневной Второй Карабахской войны (27 сентября - 9 ноября 2020 г.).

 

 

 

680 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!