Жители освобожденной Шуши совершили вторую поездку в родные края

Жители освобожденного от армянской оккупации города Шуши совершили поездку в родные земли. Это уже вторая поездка шушинцев. Первый тур состоялся 19 августа.

По данным агентства Trend, поездка была организована Специальным представительством президента Азербайджана в Шуше и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Жители города посетили Джыдыр Дюзю («поле скачек», где соревновались знаменитые карабахские скакуны), крепостные стены, мечети Верхняя и Нижняя Говхар ага. У них также была возможность навестить свои дома.

Напомним, город Шуша был освобожден ВС Азербайджана из-под армянской оккупации по итогам 44-дневной Второй Карабахской войны (27 сентября - 9 ноября 2020 г.).