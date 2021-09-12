Статистика по коронавирусу в Азербайджане за 24 часа

За минувшие сутки в Азербайджане обнаружено 2 372 случая заражения ковидом. Выздоровели 4 211 человек, скончались 34. Об этом со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине агентство Trend.

Всего за время пандемии в Азербайджане выявлено 457 416 случаев заражения коронавирусом, вылечились 405 511 человек, скончались 6 065. Количество активных больных достигает 45 840.

За 24 часа в республике проведены 16 215 тестов на коронавирус, а с начала пандемии – 4 639 460.