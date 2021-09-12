Грузия вакцинировала почти четверть населения

Полный курс вакцинации прошло более 20% взрослого населения Грузии. Такие данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Всего в Грузии сделано 1 467 065 прививок. За минувшие сутки вакцины сделали 25 132 человека.

Одной дозой вакцинированы 889 903 человека - чуть больше 30% населения. Двумя полными дозами вакцинированы 577 162 гражданина - 20% населения.

В Грузии массовая вакцинация началась 5 июля после получения миллиона доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.



