Азербайджанский депутат возмутился нелегальным провозом грузов из Ирана в Карабах

Постоянная транспортировка грузов из Ирана в Карабах в последние месяцы вызывает недовольство в азербайджанском обществе, заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов. Тегерану нужно учесть чувствительность Баку к данному вопросу, и Исламская Республика Иран должна прекратить незаконные поставки, заявил он.

Мамедов заметил, что в августе 2021 года поступала информация о въезде большого количества грузовиков из Ирана в районы Азербайджана, где размещены российские миротворцы.

"Только с 11 июля по 8 августа 35 иранских автомобилей 70 раз въезжали и выезжали через Лачинский коридор. В связи с этим 11 августа посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, и ему была вручена нота, в которой была выражена озабоченность азербайджанской стороны. К сожалению, несмотря на то, что с тех пор прошел месяц, иранская сторона до сих пор не отреагировала на протест Баку и продолжает незаконно переправлять товары в Карабах. Так, согласно полученной информации, с 11 августа по 10 сентября в Ханкенди из Ирана прибыло 58 грузовиков, перевозивших товары различного назначения, в основном горюче-смазочные материалы. Из них 55 грузовиков затем выехали оттуда",- говорит Мамедов.

"Принимая во внимание двусторонние отношения, иранская сторона должна положить конец незаконной транспортировке товаров в Карабах", - добавил депутат.