ФБР рассекретило документы по терактам 11 сентября. Вины Саудовской Аравии там нет
По указу президента США Джозефа Байдена Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретил первый документ из серии материалов по поводу терактов 11 сентября 2001 года. В нем содержится пересказ допроса человека, контактировавшего с гражданами КСА, которые помогали террористам. Документ не доказывает, что власти Саудовской Аравии имеют отношение к подготовке теракта.
Документ на 16 страниц датирован 4 апреля 2016 года. Он содержит детали работы ФБР по расследованию материально-технической поддержки, которую работник консульства КСА в Лос-Анджлесе и некий агент саудовской разведки оказывали двум захватчиком лайнеров.
Имеются показания, вызывающие подозрения в отношении гражданина КСА Омара аль-Баюми, связанного, по информации ФБР, с саудовской разведкой, и "помогавшего двум террористам с финансированием, поездками и обеспечением жилья". Имя аль-Баюми содержится в закрытом докладе, представленном в 2002 году комитетами по разведке Сената и Палаты Представителей, сообщала газета The New York Times.
В обнародованном материале ФБР также есть пересказ допроса человека, часто контактировавшего с гражданами КСА в США, которые поддерживали террористов. Допрос датирован 2015 годом, уточняет Associated Press.
AP отмечает, что в опубликованном материале ФБР нет доказательств причастности властей Саудовской Аравии к терактам 11 сентября 2001 года. Посольство Саудовской Аравии ранее дало добро на полное рассекречивание всех документов по терактам, чтобы "раз и навсегда положить конец необоснованным обвинениям в адрес королевства". Любые утверждения о вине Саудовской Аравии официальный Эр-Рияд считает "категорически ложными".
Вестник Кавказа
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