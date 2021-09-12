Талибы: все торговые операции в Афганистане будут производиться в национальной валюте

Все торговые операции в Афганистане должны быть осуществлены в национальной валюте, говорится в аккаунте в Twitter alemara_ar, позиционирующийся себя как официальная страница "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание "Талибан", запрещенного в РФ).

"Все деловые операции будут производиться в афганской валюте. Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности, - отмечается в твите. Талибы не собираются принимать решения, способные "нанести ущерб материальным и моральным интересам нации".

Ранее, власти Пакистана решили осуществлять расчет при торговли с Афганистаном в пакистанских рупиях, так как Кабул испытывает дефицит долларов из-за заморозки выделяемых МВФ и Всемирным банком средств, выделяемых прежнему правительству.