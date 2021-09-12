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Спикер Госдумы призвал Зеленского подумать о мире, а не войне

Спикер Госдумы призвал Зеленского подумать о мире, а не войне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил заявление президента Украины о наличии пропасти между Россией и Украиной и возможности войны между ними. 

"У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык. Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Слова Зеленского говорят о том, что "с таким президентом" проблем у населения Украины будет еще больше, заметил спикер Госдумы.

 "Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем", - подчеркнул он.

Говоря о реальности полномасштабной войны, президент Украины показывает непонимание ее последствий, добавил Володин. 

Ранее Зеленский допустил возможность полномасштабную войну Украины с Россией, заявил о том, что украинцы и россияне стали врагами, и между ними существует "пропасть". 

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Вестник Кавказа

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