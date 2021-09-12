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Статистика прироста больных коронавирусом за последние сутки

Статистика прироста больных коронавирусом за последние сутки

За минувшие сутки в Грузии сделано 23 605 тестов, выявлено 1838 новых случаев заражения коронавирусом. 

Всего с начала пандемии обнаружено 580 869 случаев заражения COVID-19. За 24 часа от ковида в Грузии выздоровели 5 289 человек, с начала пандемии - 541 610 пациентов. 

 

За сутки из-за осложнений, вызванных COVID-19, погибли 39 человек, всего - 8185 человек. 

Из 1838 новых случаев заражения 675 зафиксировано в Тбилиси. 

Ранее, в Грузию доставили 100 тысяч доз вакцины Sinopharm.

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Вестник Кавказа

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