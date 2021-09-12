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Последние данные о коронавирусе в Армении

Последние данные о коронавирусе в Армении

Число зарегистрированных заражений коронавирусом в Армении выросло до 248 850. Такие данные приводит Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За последние сутки прирост больных коронавирусом составил 453 случаев.

Всего от осложнений, связанных с коронавирусом, погибли 5002 человека (7 за последние сутки). Количество пациентов с коронавирусом, погибших по иным причинам, достигло 1174 (+1 за сутки). 

С 16 марта по 11 сентября 2020 года в Армении действовал режим ЧП. После этого был введен карантин до 11 июля 2021 года, продленный до 20 декабря 2021 года. В республике сохраняется масочный режим. 

 

 

 

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