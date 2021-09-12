Грузия получила 100 тысяч доз вакцины Sinopharm

В Грузию доставлены 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Партию вакцины в аэропорту встретили заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури и президент Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.

"Грузия получила дополнительно 100 000 доз вакцины Sinopharm от Национального общества Красного Креста. Мы внесли свой вклад в самый важный процесс и сделали вакцину доступной для людей", – отметила глава Общества Красного Креста Грузии Натия Лоладзе.

Вакцина Sinopharm разрешена для экстренного применения ВОЗ. В Грузии вакцинировать можно гражданам старше 18 лет. Вакцинация состоит из двух доз, они вводятся с интервалом в 21 день.



