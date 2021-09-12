Власти Украины хотят осуществить переход с кириллицы на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов призывает осуществить переход с кириллицы на латиницу. Смену письменности он считает фундаментально важной вещью.

Кроме того, Данилов предлагает дать английскому языку статус второго государственного, так как это «язык цивилизованного общения». Он считает, что английский нужно сделать обязательным в детских садах Украины.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестован предложил переименовать украинский язык в «руський».

Весной 2019 году в Украине принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С 16 июля 2021 года на украинском ТВ должны транслироваться только фильмы и сериалы, переведенные на украинский язык. Последний стал обязательным также для театров, музеев, экскурсий, выставок и развлекательных шоу.