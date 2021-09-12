"В итоге соврали": Франция отказалась признавать талибов

Франция не собирается признавать режим талибов, так как они не сдержали свои обещания перед международным сообществом, сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу France 5.

"Франция отказывается иметь какие-либо отношения с этим правительством", - отметил Ле Дриан.

Он напомнил о требованиях Парижа от "Талибан" (запрещена в РФ) разрешить всем желающих уехать из Афганистана, поставлять гуманитарную помощь и соблюдать права человека, женщин и на образование, а также прервать свои связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

"Они говорили на протяжении последних дней, что они предлагали не только иностранцам, но и афганцам спокойно покинуть территорию, обещали инклюзивное правительство, но в итоге соврали", - отметил Ле Дриан.

"Франция признает государства. У нас был посол в Афганистане, формально он им и остается сейчас. У нас были технические переговоры, чтобы обеспечить эвакуацию примерно 3 тыс. человек из Кабула, но речь не идет о признании. ... Мы ожидаем от талибов действий. Им нужна экономическая передышка, им нужны международные отношения", - добавил министр.