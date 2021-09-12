Франция выделит 400 тыс. евро на обезвреживание мин в Карабахе

Правительство Франции планирует выделить 400 тыс. евро ($ 473 тыс. долларов) на разминирование Карабахского региона Азербайджана, который в течение почти трех десятилетий находился под армянской оккупацией. Франция пошла по стопам Великобритании, правительство которой на прошлой неделе выделило полмиллиона фунтов ($693 тыс.) на те же цели.

Как отмечает Caspian News посол Франции в Азербайджане Захари Гросс убежден: "Еще одна сфера, в которой необходимо международное сотрудничество, - разминирование, необходимое для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на родину. Территории Карабаха, требующие разминирования, огромны. Поэтому я был рад официально проинформировать ANAMA (Национальное агентство по разминированию Азербайджана) о том, что Франция в этом году готова выделить 400 тыс. евро на разминирование".

Карабахский регион, который является международно признанной территорией Азербайджана, был заминирован во время почти 30-летней оккупации Арменией с начала 1990-х годов. Армения начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. Война продолжалась до прекращения огня в 1994 году, в результате чего Арменией было оккупировано 20% международно признанных территорий Азербайджана. Более 30 тыс. азербайджанцев были убиты, и миллион человек изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнической чистки, проводимой Арменией.

27 сентября 2020 года многолетний конфликт обострился после того, как силы Армении, дислоцированные на оккупированных азербайджанских землях, обстреляли военные позиции и гражданские населенные пункты Азербайджана. В ходе контрнаступления, продолжавшегося 44 дня, азербайджанские силы освободили более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы и Шушу, от почти 30-летней незаконной армянской оккупации. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным 9 ноября Арменией, Азербайджаном и Россией. Согласно заявлению, Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Операции по разминированию на освобожденных территориях проводит Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA). Агентство разместило своих специалистов и новейшую технику турецкого, британского и словацкого производства вскоре после окончания боевых действий в ноябре 2020 года.

По данным министерства иностранных дел Азербайджана, по состоянию на 6 сентября 15500 гектаров было очищено от более 46500 наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В этом году Армения представила несколько карт минных полей деоккупированных Агдамского, Физулинского и Зангиланского районов Азербайджана. Карты, на которых якобы указаны координаты 189 тыс. противотанковых и противопехотных мин, были обменяны на 30 армянских диверсантов, задержанных после прекращения огня. Однако неточность этих карт и отказ Армении предоставить другие карты затрудняют процесс разминирования.

Мины, заложенные на некогда оккупированных, но недавно освобожденных азербайджанских землях, представляют серьезную угрозу для мирного населения и приводят к фатальным последствиям. После прекращения огня 160 граждан Азербайджана были убиты или ранены в результате взрывов армянских мин на освобожденных землях. 4 июня два журналиста и правительственный чиновник Азербайджана погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе.