Байден назвал главную ошибку США в Афганистане

Президент США Джо Байден считает ошибочными предпринимавшиеся США попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после того, как Вашингтон выполнил основную цель своего вторжения в эту страну, ликвидировав лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.

"Знаете - "Аль-Каида" уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам", - сказал президент, общаясь с журналистами в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), куда он прибыл, чтобы посетить мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года.

Также Байден подчеркнул, что большинство американцев поддерживают вывод американских войск из Афганистана, передает ТАСС ссылкой на телеканал C-SPAN.