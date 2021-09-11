Евпатория: ретрит для взрослых и детей, которому больше двух с половиной тысяч лет

Крым буквально дышит историей. Феодосийские и коктебельские творцы, южнобережное виноделие, керченская переправа… К списку необходимо добавить и Евпаторию, город на западе полуострова, красота и особенности которого вдохновят каждого, кто решит побывать там. Если вы ценитель древностей, то включите в программу путешествия по Крыму Евпаторию. Более 2500 лет этот город хранит в себе колоссальную оздоровительную энергию, таинственность, романтику и удивительную легкость.

Первое поселение здесь датируется VI веком до нашей эры. Его основателями были древние греки, пришедшие из Малой Азии. Так образовался город-государство, получивший название Керкинитида. Позже, в период Средневековья, городу дали название Гезлев (Кезлев). Только в 1784 году, когда Крым стал частью Российской империи, это место переименовали во всем известную Евпаторию.

Издавна Евпатория считается детской здравницей. Благоприятный степной климат, благоустроенные чистые песчаные пляжи, морская и лиманная воды, лечебные грязи озера Мойнаки, развитая инфраструктура, отзывчивые люди – все это стало основополагающими условиями для получения такого важного государственного статуса.

Историю города как всероссийской здравницы можно проследить еще с начала XX века.

В 1907 году под попечительством императрицы Марии Федоровны (жены Александра III) открывается круглогодичная школа-санаторий для глухонемых детей. Именно тогда впервые Евпатория обозначила себя как место, способное благотворно влиять на человеческий организм. Бывшая школа-санаторий сейчас является территорией санатория ”Приморье”. В следующем, 1908 году, ординатор Детской клиники Московского университета С.И. Черкес начинает заведовать новым оздоровительным комплексом. Вот такое сообщение можно было прочесть в выпуске газеты ”Евпаторийский сезонный листок” за 1 июня 1908 года: ”Комнаты на даче наследников Юровой со всеми удобствами. Здесь же можно получить рапные, морские и другие ванны”. Клиника славилась не только ванными, но и массажем, гимнастикой, электризацией. Все процедуры назначались строго под наблюдением квалифицированного врача.

Нельзя не упомянуть и 1913 год, когда одесситы супруги Гелеловичи открыли детский санаторий. Он предназначался для тех ребят 8-14 лет, чьи родители не имели достаточно средств для должного лечения. Это учреждение было рассчитано на 80 мест. 40% отдавалось детям караимов (коренного населения), 60% - для детей иного происхождения. Ежегодно с 1907 по 1914 Евпаторию посещало от 5 до 7 тысяч детей.

К 1928 году, после открытия множества санаториев, в рекламных проспектах курортного объединения Евпатория обозначается как ”детский курорт”. Всесоюзная научная медицинская конференция по курортологии детских заболеваний, прошедшая 20 августа 1935 года, благодаря высказанным мнениям научных деятелей, позволила Наркомздраву РСФСР поднять вопрос о создании образцового детского курорта. Уже в 1936 году Евпатория начала наполняться здравницами для детей с такими тяжелыми заболеваниями как костно-суставной туберкулез, рахит, детский паралич и золотуха.

Великая Отечественная война нанесла большой удар по Евпатории. Всего шесть учреждений из 38 ранее действующих сохранилось, но, к сожалению, в очень плачевном состоянии. К 1946 году, благодаря силам работников и жителей города, уже 22 санатория были полностью восстановлены, а в 1950 году строительство и реконструкция санаториев были завершены.

Евпатория всегда принимала тяжелобольных и даже, кажется, безнадежных пациентов. Не остались без внимания и те, кто пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Санаторий ”Приморье” (санаторий имени Советских профсоюзов) начал свою деятельность именно с этого. В 2020 году на публичном слушании жители Евпатории одобрили проект Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Цель звучит так: ”Евпатория – Всероссийская детская здравница и современный семейный курорт”. Выявлены проблемы малой заполняемости в так называемый ”низкий” сезон из-за недостаточной конкурентоспособности, которые необходимо решать.

Сейчас в Евпатории работает 155 объектов, из которых 32 – санатории, 5 – пансионаты с лечебной программой, 25 пансионатов, 9 лагерей, остальное – базы отдыха и гостиницы. Оказать медицинскую помощь детям в Евпатории могут 48 санаторно-курортных учреждений. Богатая история этого города, его эффективные климатические, ландшафтные условия, необходимость создания новых благоустроенных зон и учреждений для лечения детей – все это может стать толчком к дальнейшему процветанию приморского города.