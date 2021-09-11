Радикалы из сектора Газа осуществили ракетный пуск по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля, которую перехватила система ПВО "Железный купол".

"После срабатывания сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Ее перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-служба Армии обороны Израиля.

Уточняется, что сирены ПВО ранее в субботу прозвучали в городе Сдерот и районах, которые граничат с палестинским анклавом.